أعلنت شركة إدارة الأصول المتخصصة البريطانية "إنترميديات كابيتال جروب" (آي.سي.بي)، اليوم الخميس، تراجع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي إلى 114.5 مليون جنيه إسترليني مقابل 182.9 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي السابق.

في الوقت نفسه، تراجعت الأرباح القابلة للتوزيع على أصحاب حقوق الملكية في الشركة الأم إلى 108.9 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 38.2 بنس لكل سهم مقابل 180.1 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 63.4 بنس لكل سهم خلال العام المالي السابق.

وأشارت الشركة إلى تراجع إيراداتها خلال العام المالي الماضي إلى 413.6 مليون جنيه إسترليني مقابل 464.1 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بصرف دفعة أخيرة من التوزيعات النقدية بما يعادل 35.8 بنس لكل سهم ليصل إجمالي التوزيعات النقدية عن العام المالي الماضي إلى 50.8 بنس لكل سهم بزيادة نسبتها 13% عن العام السابق.

وذكرت الشركة أن نشاطها مازال مرنا مع نظرة مستقبلية جيدة بالنسبة لمستقبل رسوم إدارة الأصول بفضل الطبيعة طويلة المدى لصناديق استثمارها، رغم المصاعب الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).