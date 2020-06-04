الجيش النمساوي يسحب 600 من عناصره الذين تم نشرهم على الحدود بسبب أزمة كورونا

أعلنت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية، سحب 600 من عناصر الجيش الذين تم نشرهم على حدود دول الجوار بسبب مهام تتعلق بجائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت تانر - في تصريحات اليوم الخميس - إن سحب هذه القوات جاء بسبب فتح الحدود مع الدول المجاورة للنمسا باستثناء إيطاليا، مضيفة أن الجيش قلص عدد العناصر التي كانت تقوم بمهمة فحص الأشخاص العابرين بين النمسا ودول الجوار.

وذكرت الوزيرة أن إجمالي العناصر التي نشرها الجيش للمساعدة في فحص العابرين بلغ 1400 عنصر، لافتة إلى أنه جار إعادة تقييم الوضع بعد قرار الحكومة إعادة فتح الحدود مع دول الجوار.

وأضافت الوزيرة أن العناصر المتبقية سيتم إعادة نشرها على الحدود مع إيطاليا، لافتة إلى أن العناصر العائدة سوف تساعد في حراسة السفارات ومهمات الطوارئ.

وذكرت الوزيرة أن الإنهاء الكامل لمهمة عناصر الجيش الخاصة بكورونا على الحدود قد يحدث في يوليو المقبل إذا لم تحدث تغييرات كبيرة في أزمة انتشار الوباء.