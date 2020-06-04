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10 آلاف شخص.. حصيلة اعتقالات الاحتجاجات الأمريكية

وكالات:
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 12:36 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 12:36 م

ارتفع عدد المحتجزين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح العديد من المدن الأمريكية مؤخرا بعد مقتل جورج فلويد علي يد الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، إلى أكثر من 10 آلاف شخص.

وبحسب إحصائيات لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد تم إلقاء القبض على أكثر من 10 آلاف شخص في الاحتجاجات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب الوكالة، يزداد العدد بالمئات كل يوم مع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع حيث واجهوا وجودا كثيفا للشرطة وحظر التجول الذي يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة اعتقال واسعة.

وسجلت لوس أنجلوس حوالي ربع الاعتقالات على الصعيد الوطني، تلتها مدن نيويورك ودالاس وفيلادلفيا، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتم تصنيف العديد من الاعتقالات بسبب "جرائم ذات مستوى منخفض"، مثل انتهاك حظر التجول وعدم إنهاء التجمهر، بينما اعتقل المئات بتهمة السطو والنهب.

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