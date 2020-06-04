أثريون في جنوب المكسيك يكتشفون أقدم وأكبر بناء أثري من حضارة المايا

اكتشف خبراء آثار يعملون في جنوب المكسيك أقدم وأكبر بناء أثري معروف لحضارة المايا حتى الآن.

واكتشف فريق من جامعة أريزونا، بقيادة تاكيشي إنوماتا، 21 وحدة كبيرة وصغيرة في تاباسكو، جميعها ذات بنية متشابهة، حيث يتكون كل منها من هضبة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب، مع سلسلة من التباب الصغيرة .

وكانت الوحدة الأكبر من بينها عبارة عن هضبة مستطيلة مرتفعة يزيد طولها عن 4ر1 كيلومتر وعرضها 400 متر، بالقرب من الحدود مع جواتيمالا.

وكتب باحثون في دورية "نيتشر" العلمية: "على حد علمنا، هذا هو أقدم بناء على الإطلاق في منطقة المايا والأضخم في تاريخ ما قبل الإسباني بأكمله في هذه المنطقة".

وتوقع الفريق أن يكون تم بناء البناء بين ألف و800 سنة قبل الميلاد، وربما تم هجره عام 750 قبل الميلاد. ووصلت حضارة المايا إلى ذروتها في الفترة من عام 200 إلى 800 بعد الميلاد.