شين لونج يمدد تعاقده مع ساوثهامبتون

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مدد شين لونج، مهاجم فريق ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، عقده مع الفريق، اليوم الخميس، عامين حتى صيف 2022.

وسجل لونج، لاعب منتخب إيرلندا الذي انضم لساوثهامبتون في 2014، ثمانية أهداف منذ تولي رالف هازنهوتل تدريب الفريق في يناير 2019.

وقال هازنهوتل للموقع الرسمي لساوثهامبتون :" إن شين لاعب محترف مذهل. كان لاعبا مهما بالنسبة لي وأنا أعرف أيضا أنه كان مهما للمدربين اللذين سبقوني".

وأضاف :" سجل بعض الأهداف الكبيرة المهمة وساعد في خلق العديد من الاهداف لزملائه أيضا".

وتابع :"أعتقد أن هذا واحدا من مميزاته الكبيرة. إنه لاعب جماعي عظيم، وشخص لديه تأثير إيجابي على المجموعة ككل عندما يلعب".

وتُستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو، حيث يحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.