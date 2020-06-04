الرئيس الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى تهدئة الخلافات بشأن الضم المحتمل

دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الإسرائيليين اليوم الخميس إلى تهدئة حدة الخلافات بشأن الضم المحتمل لأجزاء من أراضي الضفة الغربية.

وقال ريفلين، في بيان، :"يجب ألا نمنع الأسئلة أو إبداء المخاوف أو الانتقادات من أي جانب سياسي. نختلف – نعم ... نتجادل – طبعا. ولكن يجب أن يتوقف العنف اللفظي، والتنابز بالألقاب، والسخرية، والازدراء".

تأتي تصريحات ريفلين بعد يوم من "إدانة شديدة" وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتصريحات أدلى بها زعيم للمستوطنين حول الخطة، بحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

ويجري التخطيط لتقديم مقترحات الضم، بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إلى البرلمان الإسرائيلي للموافقة عليها ربما اعتبارا من يوليو.

ويعارض ممثلو المستوطنين والحركة الدينية الوطنية الخطة الأمريكية، لاعتراضهم على إقامة دولة فلسطينية على ما يتبقى من الأراضي.

وكان زعيم المستوطنين ديفيد الحياني قال لصحيفة هاآرتس أمس إن ترامب وصهره جاريد كوشنر، وهو أحد مهندسي خطة ترامب للشرق الأوسط، "أثبتا بخطتهما أنهما ليسا أصدقاء لدولة إسرائيل".