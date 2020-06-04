رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن ما حدث في التظاهرات منذ شهر اكتوبر من العام 2019، وما رافقها من أعمال عنف أدت الى مقتل وإصابة عراقيين من المتظاهرين و القوى الأمنية.

وخلال لقائه عددا من عوائل شهداء الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرضوا إلى الاغتيال ، أكد الكاظمي، أن العراق مر بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كل المستويات.. حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز" اليوم الخميس.

وأضاف أن "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعا اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل.