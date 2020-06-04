مستشارة بارزة في الاتحاد الأوروبي تؤيد تغريم شركة الأدوية الدنماركية «لوندبيك»

قالت مستشارة بارزة في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية كانت على حق في تغريمها لشركة الأدوية الدنماركية "لوندبيك" بنحو 94 مليون يورو (105 ملايين دولار)، لتواطؤها مع منافسين لحجب أدوية مضادة للاكتئاب أرخص ثمنا، بعيدا عن السوق.

وقالت المستشارة العامة لمحكمة العدل الاوروبية، جوليان كوكوت، في نصيحتها إلى أعلى هيئة قانونية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه يجب بالتالي على محكمة العدل رفض استئناف "لوندبيك" ضد القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2013.

وبحسب المفوضية، فقد أبرمت الشركة صفقات في عام 2002 مع أربعة منافسين من صانعي الادوية - شركة ميرك الألمانية وفرعها البريطاني السابق "جنريكس"؛ شركة "آرو" الأوروبية؛ وشركة "ألفارما" الأمريكية؛ وشركة "رانباكسي" الهندية - لتأخير إطلاق منتجاتها منخفضة التكلفة.

وتعمل المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كمراقب لشؤون المنافسة في السوق الموحدة للكتلة، وتتدخل عندما تعتقد أن مصالح المستهلكين قد تتضرر.

وقد رفضت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي بالفعل استئناف "لوندبيك" في عام 2016، وأيدت كوكوت النتائج التي توصل إليها القضاة في نصيحتها اليوم الخميس.

ويشار إلى أن المحكمة ليست ملزمة باتباع آراء مستشاريها، إلا أنها في كثير من الأحيان تسترشد بآرائهم في حكمها النهائي.