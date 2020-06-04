ميركل تعتزم قضاء عطلتها الصيفية هذا العام داخل ألمانيا

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قضاء عطلتها الصيفية لهذا العام داخل ألمانيا بسبب أزمة كورونا.

وقالت ميركل اليوم الخميس خلال لقاء في برنامج "ماذا الآن يا سيدة ميركل؟" الذي تبثه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ردا على سؤال بشأن مقصدها لقضاء عطلة الصيف هذا العام: "ألمانيا"، لكنها لم تحدد مكانا معينا.

وكانت ميركل تفضل قضاء عطلة الصيف خلال الأعوام الماضية في جزيرة إشيا بخليج نابلي في إيطاليا أو في جبال منطقة جنوب التيرول.

وقالت المستشارة إن الحياة مع كورونا بالنسبة لها شخصيا تعني "الحياة ضمن قيود متعددة للغاية".

وأضافت ميركل إن من الممكن ألا تلتقي شخصيا إلا بعدد قليل للغاية من الأشخاص ، مشيرة إلى أنها "تعيش تجربة إقامة المؤتمرات عن بعد كما يفعل الكثيرون أيضا فيما أرى" على حد قولها.

وأوضحت ميركل أنها هدأت مجددا في الوقت ذاته التوقعات المتعجلة بإنتاج لقاح ضد كورونا، مبينة أنها تأمل في أن يتحقق ذلك قريبا.

واستدركت ميركل قائلة: "غير أن جميع الخبراء يقولون لنا إن الأمر سيستغرق بين عام إلى 18 شهرا".

وقالت ميركل إن التجارب والفحوص اللازمة لا يصح أن تختصر في النهاية "بحيث تنشأ أضرار أخرى من جديد".

ورفضت ميركل الاتهام بأنها أخذت أكثر من اللازم بنصائح علماء الفيروسات في سياستها بشأن مواجهة كورونا، قائلة: "أنا ممتنة لأننا في ألمانيا لدينا باحثون ممتازون يمكننا توجيه الأسئلة لهم"، مبينة أن في العلم دائما آراء مختلفة واكتشافات جديدة كل يوم، "لذلك أتقبل نصائح العلماء بكل سرور، ولكن القرار السياسي نتخذه نحن في النهاية، وهذا الأمر لن يفتقده الناس".