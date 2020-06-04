باكستان تلغي الحجر الصحي للعائدين من الخارج

قررت الحكومة الباكستانية، إلغاء الحجر الصحي للباكستانيين العائدين من الخارج وسيتم إرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبي واختبار في المطارات.

وقالت مصادر في قطاع الطيران، حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس نريبيون) الباكستانية، إن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أن الحكومة اتخذت هذا القرار لأن القدرة الاستيعابية في مراكز الحجر الصحي تتضاءل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الإجراءات التشغيلية الجديدة، سيخضع كل المسافرين لفحص طبي شامل في المطارات، كما يقوم موظفون من المعهد الوطني للصحة بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس للمسافرين في المطار، وبعدها يتوجه المسافرون لمنازلهم إن لم تظهر عليهم أي أعراض بالإصابة، بينما يترك القرار في الحالات المشتبه في إصابتها لتقدير الأطباء.