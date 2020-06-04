وزير الشؤون الدينية الجزائري: قرار إعادة فتح المساجد سيصدر عن الحكومة فقط

أكد يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، اليوم الخميس، أن قرار إعادة فتح المساجد يعود إلى الحكومة وحدها وهي التي ستعلن عن ذلك استنادا إلى تقارير اللجنة العلمية المختصة بمكافحة فيروس "كورونا".

وقال بلمهدي - في تصريحات اليوم - "إن مثل هذا القرار يتخذ من طرف الحكومة وحدها، بناء على توصيات الهيئة العلمية المختصة التي تقدم يوميا التقارير عن وضع الوباء إلى الجهات العليا، ولا يملك أي أحد الآن القرار في هذا الشأن ولا حتى من جهتنا ولا يمكن لمثل هذا القرار أن يكون أحاديا".

وأضاف "هذا الأمر ليس من اختصاص أي وزارة ولكن من اختصاص الحكومة التي تعلن عن ذلك"، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية تتابع باهتمام النتائج المحققة يوميا في مجال انحسار عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتسعد لذلك".

وأوضح أن المطمئن هو أن تقارير الخبراء في الجانب الصحي والطبي توحي بالتفاؤل وبأن تداعيات الجائحة بدأت تخف بفضل احتياطات المواطنين، معربا عن أمله في أنه بقدر الالتزام بالاحتياطات خاصة ارتداء الكمامة سيقل حجم هذه الجائحة وتفتح المساجد.

وردا على سؤال حول موسم الحج لهذا العام، قال بلمهدي "إننا ننتظر دائما التقارير الطبية العالمية خاصة تلك الصادرة عن السعودية، و الجانب السعودي راسل الجهات المعنية في الجزائر ودعا إلى عدم المضي في الإجراءات النهائية لعملية الحج حتى النظر في تطور الوضع الوبائي"، مشيرا إلى أن التشاور قائم بين الجانبين.