تايلاند: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا عادوا مؤخرا من الشرق الأوسط

سجلت تايلاند 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية لمواطنين تايلانديين عادوا مؤخرا من الشرق الأوسط وغالبيتهم لم تظهر عليهم أعراض.

ونقلت صحيفة (بانجوك بوست) التايلاندية، اليوم الخميس، عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة مرض (كوفيد-19)، قوله إن الإصابات الجديدة مرتفعة للغاية، ولكن جميع الحالات المسجلة حديثا مصدرها العائدين من الخارج والذين يتراوح عددهم بين 400 إلى 500 شخص.

وأضاف ويسانويوتين أن 13 حالة من الـ17 عادت مؤخرا من الكويت تتراوح أعمارهم بين 31 و56 عاما.

جدير بالذكر أنه بتسجيل الحالات الجديدة اليوم يرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 3101، تعافى 97% منهم، ويبقى عدد الوفيات ثابتا عند 58 وفاة.