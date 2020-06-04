لبنان: تمديد إجراءات «التعبئة العامة» لمواجهة كورونا حتى 5 يوليو المقبل

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، تمديد القيود المفروضة في عموم البلاد والمعروفة باسم "التعبئة العامة" حتى 5 يوليو المقبل.

وقالت الوزيرة، حسبما ذكر موقع "سي إن إن عربي"، إن "الأنشطة التجارية التي سُمح لها بالبدء تدريجياً ستستمر في العمل"، مضيفة أنه "طُلب من القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الأمنية أن تمنع الانتهاكات التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الفيروس"، بحسب وصفها.

وأضافت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن الحكومة طلبت من وسائل الإعلام، الاستمرار في حملاتها لنشر الوعي حول الفيروس.

وفي يوم الاثنين الأول من يونيو الجاري، خففت الحكومة اللبنانية من قيودها المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تقليل ساعات حظر التجول، والسماح بإعادة فتح مراكز التسوق وأحواض السباحة والشواطئ.

ومع ذلك، ستظل التجمعات الكبيرة محظورة، فيما لا تزال الحانات والنوادي الليلية والمسارح ودور السينما والصالات الرياضية والحدائق العامة مغلقة حتى إشعار آخر.

من جهته، قال وزير الصحة العامة اللبناني، الخميس، إن الحكومة "ستدرس إعادة فتح المطار" عندما يلتزم اللبنانيون والعائدون المغتربون بالحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وسجل لبنان 1256 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و27 حالة وفاة، حتى يوم الخميس، بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.