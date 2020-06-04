نائب محافظ الفيوم يتفقد عددا من المستشفيات والمراكز الطبية

تفقد نائب محافظ الفيوم الدكتور محمد عماد، اليوم الخميس، عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد وتوافر أدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات.

وقال دكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة نائب المحافظ شملت مستشفى الفيوم الجامعي حيث تفقد غرف الكشف وأماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى للاطمئنان على سير العمل والتعرف على آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية، واستمع نائب المحافظ لشرحٍ من الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المحجوزين بالمستشفى والمستلزمات الوقائية والطبية المتوفرة ومستلزمات الوقاية الشخصية الخاصة بالأطباء وأطقم التمريض.

وأضاف أن الجولة شملت أيضا مستشفى الفيوم العام، حيث تفقد قسم الاستقبال وغرف الرعاية واطمأن على حالات المرضى المتواجدين بقسم الاستقبال، وأكد على تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لكافة المرضى، مكلفًا مسئولي المستشفى بإعداد بيان متكامل بأعداد الأطباء وأطقم التمريض المتواجدين على رأس العمل اليوم وبيان بأعداد الحالات التى تم استقبالها بالمستشفى بما فيها حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما شملت مركز صحة الأسرة بالحادقة حيث تفقد أقسام الباطنة وتنظيم الأسرة والتطعيمات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية بالمركز، وتعرف على عدد الحالات المترددة على المركز يومياً، وشدد على حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم.

وقام نائب المحافظ بزيارة مركز طبي حضري السد العالى بمنطقة كيمان فارس، للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا بالمركز، حيث تفقد أقسام الاستقبال والرعاية والباطنة وتعرف على رصيد الأدوية المتوفرة بصيدلية المركز وعدد الأطباء وأطقم التمريض، وكلف مديرة المركز بإعداد خطة عمل متكاملة للعمل حتى الساعة الثامنة مساءً لخدمة أكبر عدد من المرضى والمترددين على المركز.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة توافر أدوات الحماية الشخصية والتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، والتزام المركز بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

يذكر أنه قد تم تشكيل لجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات والمراكز الطبية.