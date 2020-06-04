العراق: تدمير 3 أوكار وضبط ورشة لتفخيخ السيارات

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، 3 أوكار وضبطت ورشة لتفخيخ السيارات في محافظة صلاح الدين.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أن الاستخبارات في محافظة صلاح الدين والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تدمير 3 أوكار لعصابات داعش الإرهابية في منطقة بلكانة الواقعة خلف السلسلة الجبلية الشرقية لقضاء الطوز.

وأشارت إلى أن الاستخبارات تمكنت من ضبط ورشة لتفخيخ العجلات وضبطت داخلها عجلة ملغمة ودراجة نارية مع أدوات لحام تستخدم في التفخيخ، وقد تم تدمير الأوكار وورشة التفخيخ والعجلة المفخخة.