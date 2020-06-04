 العراق: تدمير 3 أوكار وضبط ورشة لتفخيخ السيارات - بوابة الشروق
الخميس 4 يونيو 2020 10:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العراق: تدمير 3 أوكار وضبط ورشة لتفخيخ السيارات

بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 10:42 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 10:42 ص

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، 3 أوكار وضبطت ورشة لتفخيخ السيارات في محافظة صلاح الدين.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أن الاستخبارات في محافظة صلاح الدين والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تدمير 3 أوكار لعصابات داعش الإرهابية في منطقة بلكانة الواقعة خلف السلسلة الجبلية الشرقية لقضاء الطوز.

وأشارت إلى أن الاستخبارات تمكنت من ضبط ورشة لتفخيخ العجلات وضبطت داخلها عجلة ملغمة ودراجة نارية مع أدوات لحام تستخدم في التفخيخ، وقد تم تدمير الأوكار وورشة التفخيخ والعجلة المفخخة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك