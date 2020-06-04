 تقرير أممي: عدد قتلى الحملة ضد المخدرات في الفلبين بلغ 8663 شخصا - بوابة الشروق
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تقرير أممي: عدد قتلى الحملة ضد المخدرات في الفلبين بلغ 8663 شخصا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 12:52 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 12:52 م

ذكر تقرير أصدرته مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتكليف من المجلس الأممي لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى منذ أطلقت الحكومة الفلبينية حملتها ضد المخدرات غير المشروعة في عام 2016، بلغ وفق الأرقام الرسمية 8663 شخصا.
ورحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة - في التقرير - بما وصفته بالمشاركة الموضوعية بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحكومة الفلبين في إعداده.
وقالت إن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يبيعونها لا يفقدون حقوقهم الإنسانية، مشددة على أنه لا ينبغي أن تكون الشعوب الأصلية ضحية شد الحبل بين الدولة والجماعات المسلحة من غير الدول والمصالح التجارية.

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