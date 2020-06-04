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قرر الأردن اليوم الخميس فتح غالبية القطاعات ومنها المساجد والمطاعم والأندية والمواقع السياحية والطيران الداخلي والفنادق وفق ضوابط صحية بداية من بعد غد السبت .

ونقلت وكالة الأردنية (بترا) اليوم عن وزير الإعلام أمجد العضايلة قوله ، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز ، :"سنسمح بالحركة من 6 صباحا إلى 11 مساء يوميا من بعد غد ، مشيرا إلى الاستمرار بإغلاق المدارس والجامعات ورياض الاطفال والنوادي الشبابية.

وأكد أنه لا حظر شامل خلال هذه المرحلة ، مشيرا إلى رفع حظر التجوال من الساعة 6 صباحا إلى 12 مساء بداية من بعد غد.

ولفت العضايلة إلى فتح المساجد ودور الحضانة والمقاهي والمطاعم والفنادق والنزل السياحي والمواقع السياحية والطيران الداخلي وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لحركة السيارات اعتبارا من السبت المقبل، مؤكدا الاستمرار في إغلاق دور السينما والحدائق العامة ومدن الألعاب والاماكن الترفيهية وصالات الافراح وبيوت العزاء والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات.

وأعلن اليوم حدوث انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة.

وكشف الرزاز ، خلال المؤتمر صحفي ، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن مصفوفة الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجا عاما مع فتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

وأكد الرزاز أن الأردن في مستوى معتدل الخطورة وبائيا وهذا مبشر ، مشددا على التزام الحكومة بالمكاشفة عن مستويات الخطر الوبائي لأن الأولوية لصحة المواطن بالتوازي مع فتح القطاعات.