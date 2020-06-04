ميركل: ألمانيا تدعم تحالف «جافي» العالمي للقاحات بـ600 مليون يورو

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية سوف تدعم التحالف العالمي للقاحات والتطعيم "جافي" خلال الخمسة أعوام القادمة بأموال تصل قيمتها إلى 600 مليون يورو.

وجاءت هذه التصريحات اليوم لميركل في رسالة مصورة بالفيديو خلال مؤتمر مانحين عالمي تم بثه على الإنترنت.

وأضافت ميركل أن ألمانيا تعهدت بالفعل باستثمارات تقدر بمئة مليون يورو من أجل مواجهة وباء كورونا، وأكدت أنه لابد من توفير كل الشروط لبدء حملة تطعيم عالمية بمجرد توافر لقاح ضد الفيروس.

وبشكل إجمالي يأمل تحالف "جافي" في الحصول على تعهدات بما يزيد على نحو 6ر6 مليار يورو من أجل برامج التطعيم في الدول الأكثر فقرا في العالم.

ومن المقرر تطعيم 300 مليون طفل بمساعدة هذه الأموال ضد أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة حتى عام 2025.

يشار إلى أن بريطانيا تعد أكبر المانحين لتحالف "جافي" بتعهدها بـ 65ر1 مليار جنيه استرليني (نحو 85ر1 مليار يورو)، بحسب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروزولا فون دير لاين بـ 300 مليون يورو، وقالت في رسالة عبر الفيديو: "اللقاحات تعد حقا إنسانيا عالميا".

يشار إلى أن تحالف "جافي" العالمي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، تأسس في عام 2000 وساعد منذ ذلك الحين في تطعيم أكثر من 760 مليون طفل في الدول الأكثر فقرا بالعالم.

ويهدف التحالف المكون من جهات مانحة عامة وخاصة لتطعيم الأطفال وحمايتهم بذلك من أمراض تهدد حياتهم.