الحفاظ على وزن صحي شئ مهم في الحياة، لأنه يساعد علي رفع مستوي الطاقة الإيجابية، كما أنه يساعد على تجنب الأمراض المزمنة ويوفر مستوى معيشة أفضل، وفي هذه الفترة يعاني الكثير من زيادة الوزن نتيجة التواجد المستمر في المنزل، وتناول الأكل بصفة مستمرة، لذلك نشر موقع"ويلنس ماتر" مجموعة من الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية الجيدة التي يحتاجها الجسم، وتساعد في الحفاظ علي الوزن.

*الفول:

يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف والحشو، الذي يحفز إنتاج الهرمونات في الأمعاء، والتي تعمل كمثبط للشهية.

*سمك السلمون:

يعد السلمون مصدر رائع للبروتين ومصدر ممتاز للدهون الصحية للقلب، حيث أكد الأشخاص الذين يأكلون سمك السلمون بأن لديهم الرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم، ولكن بمعدلات بسيطة تعمل علي الإحساس بالشبع فقط.

*البيض:

بيضتان على الإفطار أفضل من الخبز لأنه يتطلب طاقة أكبر لكسر البروتين من النشا، وإذا كان ارتفاع نسبة الكوليسترول مصدر قلق، لذلك يجب أن تتخلص من صفار البيض وتناول البياض فقط.

*المكسرات:

تعتبر المكسرات غنية بالبروتين والألياف، كما أنها غنية أيضا بالدهون الصحية، حيث تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام لديهم مستويات أعلى من السيروتونين، وهو هرمون يقلل الشهية، وتعد أفضل المكسرات التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي هي اللوز والكاجو والفستق.

*الزبادي:

يحتوي الزبادي على ضعف البروتين والسكر، وهو أيضًا مصدر جيد للكالسيوم، والذي يمكن أن يساعد في أهدافك لفقدان الوزن.

*الماء:

يمكن أن تساعد مياه الشرب على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، لأن عند تناول كميات كثيرة من الماء قبل تناول الطعام سوف تشعر بالشبع أسرع، وعندما تكون رطبًا جيدًا، ستشعر بتحسن وستحصل على المزيد من الطاقة أيضا.