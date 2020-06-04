البرلمان التركي يسقط عضوية نواب معارضين

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن البرلمان التركي أسقط، اليوم الخميس، عضوية نائبين مؤيدين للأكراد وثالثا من حزب المعارضة الرئيسي، بعدما أصبحت اتهامات موجهة إليهم نهائية، مما أثار انتقادات حادة من حزبيهم.

وأوضحت الصحيفة أن النواب المجردين من العضوية البرلمانية هم ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأنيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

وأعلن البرلمان القرارات بعدما أيدت محاكم الاستئناف إدانة بربر أوغلو بالكشف عن أسرار حكومية وإدانة جوفين وفارس أوغوللاري بالانتماء لمنظمة إرهابية.

وكتب كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في هذا تجاهل للإرادة الوطنية. سنواصل المعركة الديمقراطية لتحقيق العدالة والحصول على الحقوق وتطبيق القانون".

وقال عضو حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو: "نحن نسمي ما حدث بأنه انقلاب لأنه قرار مناقض للقانون".

وأظهرت لقطات من البرلمان نشرت اليوم أعضاء المعارضة وهم يحتجون بصوت عال، وردد بعضهم هتافات بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويسيطر على البرلمان من خلال تحالفه مع حزب الحركة القومية، لا يتحلى بالديمقراطية.

واتهمت الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي مرارا بأن له روابط بحزب العمال الكردستاني المسلح الذي يحارب تركيا في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الروابط.

وكان بربر أوغلو قد أدين بتسريب معلومات سرية لصحيفة "جمهوريت" عن إرسال شحنات سلاح تركية إلى المتمردين في سورية في شهر مايو عام 2015. وصدر حكم بالسجن لمدة 25 عاما بحق بربر أوغلو وتم تخفيفه في عام 2018 إلى 5 سنوات و10 أشهر.

ولدى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، 291 نائبا في المجلس الذي يضم 600 مقعد، بينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري حاليا على 138 مقعدا بينما لحزب الشعوب الديمقراطي 58 مقعدا، ليظل ثاني أكبر حزب معارض.