رئيس معهد إيفو يشيد بحزمة التحفيز الاقتصادي في ألمانيا

أشاد كليمنس فوست، رئيس معهد (إيفو) الألماني، بحزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا، التي أقرها الائتلاف الحاكم في ألمانيا برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ووصفها بأنها مدروسة ومتوازنة.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، قال فوست، اليوم الخميس، إن الحزمة ستخفف بالتأكيد من حدة انكماش الاقتصاد "الذي لا يمكن تفاديه بطبيعة الحال".

وأعرب فوست عن اعتقاده بأن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، يمكن أن ينعش الاستهلاك على المدى القصير، وقال إنه عندما تعاود شرائح الضريبة الارتفاع مرة أخرى في العام المقبل، فثمة "بعض الخطر" أن يتراجع الاستهلاك.

وأضاف فوست أن "المقصود هو تحفيز الاستهلاك في هذه المرحلة الحرجة، والشيء الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه هو أن يتم تجاوز الأسوأ في العام المقبل".

ورأى فوست أن علاوة الأسرة المقررة ستخفف من الأعباء، لكن من غير العدل تخفيف أعباء الأسرة والأب المعيل أوالأم المعيلة، عن طريق علاوة تُدْفَع لمرة واحدة، وطالب بفعل المزيد من أجل هؤلاء الأشخاص "فمن غير الممكن أن يعتق المرء نفسه من هذا الالتزام بـ300 يورو".

كان زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقوا أمس على صرف علاوة لرعاية الأطفال للعائلات بقيمة 300 يورو تمنح لمرة واحدة مع الإعانة المخصصة لرعاية الأطفال.

ورأى فوست أن عدم تحمل الحكومة الاتحادية لديون قديمة على البلديات، أمر صائب " فليس لهذا الموضوع علاقة بأزمة كورونا".

ورحب فوست بالدعم الذي تضمنته الحزمة لمحركات السيارات ذات الانبعاثات الأقل، وقال إن الحكومة الاتحادية بهذا تدعم الاستثمارات في الابتكار "فمثل هذا النوع من الدعم هو أكثر تطلعا للمستقبل من دعم مبيعات محركات الاحتراق"، وأضاف: "وعلى شركات السيارات أن تخفض الأسعار وأن تُعَدِّل هذا الأمر بنفسها".