«الأزهر» يحذر من لعبة «بابجي» بعد تحديث يسجد فيه اللاعب لصنم

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من بعض الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشباب، موضحًا أن تلك الألعاب لم يتوقف خطرها عند إزكاء الكراهية والعنف والقتل والانتحار ، وإنما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على العقيدة؛ مستدلًا بذلك على لعبة «بابجي pubg» بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.

وأكد المركز في بيان صحفي اليوم: «أن ذلك أمر شديد الخطر، عظيم الأثر في نفوس شبابنا والنشء من أبنائنا الذين يمثلون غالبية جمهور هذه اللعبة؛ فلجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه لسؤال منفعة أو دفع مضرة ولو في واقع إلكتروني إفتراضي ترفيهي؛ أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سبحانه، ويهون في نفسه عبادة غيره ولو كان حجرا لا يضر ولا ينفع».

وجدد المركز تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدين، أو تدعو للركوع أو السجود لغير الله سبحانه أو امتهان المقدسات أو عنف أو كراهية أو إرهاب أو إيذاء النفس أو الغير.

وأهاب المركز، بأولياء الأمور والجهات التثقيفية والتعليمية والإعلامية بيان خطر أمثال هذه الألعاب، وضررها البدني والنفسي والسلوكي.

كما قدم نصائح لأولياء الأمور لتحصين أولادهم من خطر هذه الألعاب، مثل الحرص على متابعة الأبناء بصفة مستمرة على مدار الساعة، ومراقبة تطبيقات هواتفهم، وعدم تركها بين أيديهم لفترات طويلة، والتشجيع الدائم للشباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء، والتنبيه على مخاطر استخدام الآلات الحادة التى يمكن أن تصيب الإنسان بأضرار جسدية في نفسه أو الآخرين.