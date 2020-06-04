تقارير: كولومبيا تقرر إغلاق مبنى الكونجرس بعد إصابة نائب بفيروس كورونا

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(د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية محلية في وقت متأخر يوم الأربعاء أن كولومبيا قررت إغلاق "كابيتوليو ناثيونال"، المبنى الكلاسيكي الجديد، مقر الكونجرس الكولومبي بمجلسيه، وذلك بعدما أثبتت الفحوص إصابة أحد النواب بفيروس كورونا المستجد.

وعقد عدد من أعضاء مجلس النواب جلسة داخل المبنى، وشارك آخرون عبر الانترنت.

وقالت محطة "كاراكول" الإذاعية إن النائب خوسيه لويس كوريا كان خالط عددا آخر من النواب، ولم يكن أي منهم يرتدي قناع الوجه (الكمامة).

وذكرت محطة "سيناما" التليفزيونية أنه تقرر وضع كوريا ونواب آخرين وعدد من موظفي المجلس قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وسيظل مبنى الكونجرس الكولومبي مغلقا حتى يوم 17 حزيران/يونيو الجاري، على الأقل، وسيعقد مجلس النواب فقط جلسات افتراضية (عبر الانترنت)، دون مجلس الشيوخ.

وسجلت كولومبيا حتى الآن أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وحوالي ألف حالة وفاة.