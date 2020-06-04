الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 765

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات إلى 765 حالة، وتسجيل 5 حالات شفاء، 3 منها بمستشفى الأمير حمزة، وحالتان بمستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وتوزعت الاصابات الجديد -وفقا لوكالة الانباء الاردنية- بواقع 4 حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة، و3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، مشيرة إلى إجراء 6027 فحصاً مخبريّاً، بحيث أصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 210401 فحصاً.