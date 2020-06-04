ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 640 حالة

ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، في الأراضي الفلسطينية إلى 640 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا تتوزع بواقع 3 حالات في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة.

وأوضحت أن ثلاثا من الإصابات الجديدة سجلت في جنين وهم أطفال سيدة أعلن عن إصابتها أمس وأعمارهم (2 و5 و6 سنوات)، إضافة إلى سيدة تبلغ (63 عاما) من قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 640 حالة، منهم 532 حالة تماثلت للشفاء فيما كان تم تسجيل 5 حالات وفاة بالفيروس.