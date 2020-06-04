الغندور: الزمالك لم يتعاقد مع أي لاعب بصفة رسمية حتى الآن

أكد خالد الغندور مدافع نادي الزمالك السابق، أن ناديه لم يتعاقد مع أي لاعب بصفة رسمية حتى الآن، مشيرا إلى أن محمد عبدالغني مدافع الفريق باق مع الأبيض ولن يرحل.

وارتبط اسم حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة الجزائري وأري بابل ووجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي، بالانضمام إلى الزمالك في الفترة المقبلة، وغيرهم من نجوم القارة السمراء.

وقال الغندور في برنامجه عبر قناة "الزمالك":«:الزمالك لم يتعاقد مع أي لاعب بصفة رسمية حتى الآن ولا من إفريقيا ولا شمال إفريقيا والإعلان الرسمي عن أي صفقة سيكون عبر قناة النادي».

وأشار قائد الأبيض السابق في سياق آخر إلى أن مدافع الزمالك الشاب محمد عبدالغني باق مع الأبيض ولن يرحل.