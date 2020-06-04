البيت الأبيض: ترامب بصحة جيدة ولا آثار جانبية لهيدروكسي كلوروكين عليه

أعلن طبيب البيت الأبيض، أنه لم تظهر أي آثار جانبية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تلقيه لمدة أسبوعين عقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي قرر تناوله كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد الطبيب شون كونلي -في تقرير، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أن الرئيس أنهى هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية، مضيفا أن ترامب يواصل الخضوع بانتظام لفحوصات فيروس كورونا وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن.

يشار إلى أن هيدروكسي كلوروكين يستخدم منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، إلا أن فعاليته على صعيد مرض كوفيد-19 لم تثبت بعد علميا وتثير جدلا كبيرا في أوساط العلماء.