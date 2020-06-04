يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، احتمالية البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما للمرة الثانية، ولكن هذه المرة من الممكن أن يلحق به الكثير من السياسيين وبعض المسؤولين أيضا، وذلك متوقف على نتيجة فحص عينة تم أخذها من وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال، ألوك شارما.

حسب تقرير نشرته صحيفة «Daily Mail» البريطانية، اليوم الخميس، اشتعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين أعضاء مجلس العموم البريطاني في بريطانيا، بعد التخوف من حالة الوزير البريطاني، الذي ظهر في حالة سيئة خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني التي حضرها أغلب أعضاء المجلس وبعض أعضاء الحكومة على رأسهم بوريس جونسون.

«تصبب عرقا، وعطس، ولمس أنفه كثيرا» أثارت تصرفات وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال في جلسة مجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء الماضي، وقبل إخضاعه لفحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين الأمر ينم عن عدم مسؤولية.

الوزير البريطاني خضع لفحص فيروس كورونا وتم وضعه في العزل، فور انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتصبب عرقاً ويشعر بالإجهاد أثناء إلقاءه الخطاب، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس الأربعاء: «بدا ألوك شارما يشعر بالتوعك عندما كان في الغرفة يلقي القراءة الثانية لمشروع قانون حوكمة الشركات».

ووفق «Daily Mail»، فإن تصرفات شارما أثارت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في لقطات غير عادية ظهر كأنه غير مبالٍ بالإرشادات التي تنشرها حكومته باستمرار من ضرورة عدم ملامسة الأنف باليد، بينما هو فعل ذلك خلال الجلسة أكثر من مرة، وذلك رغم ظهور حالة إعياء شديدة عليه جعلته يتصبب عرقا من ارتفاع درجة حرارته بالإضافة إلى العطس المتكرر.

إغلاق البرلمان البريطاني

وربما يكون الغضب الشعبي مبررا، فوفق تصريحات المتحدث باسم وزير الدولة لشؤون الأعمال، خضع شارما لفحوص طبية فقط «بعد تطور الأعراض»، وهو ما لا ينصح به خاصة لدى المسؤولين كثيري المخالطة ففور ظهور الأعراض وليس تطورها يجب الخضوع للفحص لعدم تعريض حياة المصاب والمجتمع لخطور انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

غضب المخالطين

ما يجعل الأمر خطيرا في حالة إصابة شارما، هو عدم التزامه بالإجراءات التي تقلل من نشر العدوى كما يظهر من سلوكياته، كما أن عدد مخالطينه كثيرون للغاية، فالوزير البريطاني يحضر بانتظام اجتماع «كوفيد» اليومي الذي يحضره مسؤولون ووزراء بريطانيون، كما أنه في جلسة مجلس العموم تواجد الكثير من الوزراء وأغلبة أعضاء مجلس العموم.

وقال براندون لويس ، وزير أيرلندا الشمالية ، إنه من المحتمل أن يكون لدى شارما نوبة من «حمى شديدة»، فيما دون أليستير كارمايكل، رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، على حسابه بموقع «تويتر»: "كان من المحتم أن يحدث شيء من هذا القبيل، الإصرار على العودة المبكرة لأعضاء البرلمان إلى وستمنستر، بعرضهم لخطر الإصابة بكوفيد -19. إذا كان ألوك شارما مصابًا بالفيروس، فقد ينتهي الأمر بإغلاق مجلس العموم ".

توبي بيركنز، عضو مجلس العموم منذ عام 2010، قال إن الأمر سخيف للغاية «لقد كان واضحا أن ألوك شارما ليس على ما يرام، لو يوجد تخوف الآن من إصابته بكوفيد 19 وبالفعل أظهر نتيجة فحوصه نتيجة إيجابية؛ سيكون الأمر برمته أعلى درجات عدم المسؤولية من قبل الوزير أن يكون في البرلمان يعطس ويتعرق ويطلق أصواتا من أنفه وهو واقف على منصة إلقاء الخطابات».

مثير للسخرية

كانت الحكومة البريطانية قد أقرت ضرورة تصويت الحاضرين من أعضاء مجلس العموم، ومنع التصويت عن بعد خاصة إذا كانوا بحاجة إلى البقاء في عزلة أو كانوا في حماية، والمثير للسخرية أن شارما كان من المؤيدين والمصوتين لصالح القرار.

تعليقا على هذا الأمر، قالت ليزور، عضو مجلس العموم، في تدوينة، بعد وقت قصير من عزل شارما : «هذا أمر مروع، منعت الحكومة أعضاء البرلمان من العمل من منازلهم، وطلبت منا العودة إلى مبنى يكون فيه التباعد الاجتماعي مستحيلاً، يسافر النواب إلى الوطن في كل جزء من البلاد الليلة».

وطالبت وزارة الصحة من المخالطين بشكل مباشر عبر مخاطبته بشكل فردي الالتزام بالعزل المنزلي في الوقت الحالي؛ حتى خروج نتيجة فحص شارما، وإذا ما ثبتت إيجابيته نصحتهم بالاستعداد لعمل الفحوص اللازمة أيضا.

وسجلت بريطانيا، أمس الثلاثاء، 359 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، ليرفع العدد الاجمالي إلى 39728، وفاة جرّاء الفيروس، فيما تم تسجيل 1871 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليرفع إجمالي العدد الكلي في المملكة المتحدة إلى 279856 إصابة.