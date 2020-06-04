وزير العدل الأمريكي: جماعات سياسية انخرطت بالتحريض والمشاركة بالعنف

قال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، إن الوزارة لديها أدلة بأن هناك مجموعات متشددة ولاعبين من منظومات سياسية مختلفة، كانوا منخرطين في التحريض على والمشاركة في أنشطة عنيفة، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الولايات الأمريكية بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «هذه المجموعات تختطف الاحتجاجات لتحقيق أجنداتهم العنيفة والمنفصلة»، لافتًا إلى أن الوزارة ترى من يستغلون الطرفين من الشرطة والشعب لمفاقمة العنف.

وأكد أن وزارة العدل تعمل على استعادة النظام في واشنطن، مع الشرطة المحلية وجنود الحرس الوطني؛ لتوفير السلامة والعدل، مشيرًا إلى نشر كل مكونات إنفاذ القانون التابعة للوزارة، بما في ذلك مكتب التحقيق الفيدرالي.

ولفت إلى أن المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير الليلتين السابقتين، قائلًا إن الوزارة تعمل عن قرب؛ للتطرق إلى أعمال الشغب والتركيز على المحرضين، إضافة إلى نشر الموارد لقمع أعمال العنف في أماكن مختلفة.

وحث الحكام وقادة الولايات العمل عن قرب مع الحرس الوطني، موضحًا أن الحكومة الفيدرالية اعتلقت 51 ضمن الأعمال العنيفة، والاستمرار في اعتقال ومقاضاة من يستحق ذلك.

وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الأسبوع الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.