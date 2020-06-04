ضخ كميات كبيرة من أدوية تقوية المناعة لتعويض النقص بالصيدليات

"مناعتك حمايتك".. حملة قومية توعوية جديدة أطلقتها إحدى شركات الأدوية المصرية الرائدة بمجال صناعة الأدوية، لتعريف المواطنين بكيفية تعزيز مناعتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بمشاركة الدكتورة جيهان العسال، استشاري الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتعمل "الحملة" على بث مواد توعوية مكثفة عن كيفية التعامل مع الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاستعانة بنخبة من الأطباء والخبراء، ونصائح للمصريين في كيفية مواجهة كورونا.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن "المناعة" هي خط الدفاع الأول للبشر ضد كورونا، وأن تعزيزها يتم عبر عدة سبل منها الطبيعية، مثل التعرض للشمس، والنشاط الرياضي، والنوم المنتظم، وتناول الخضراوات والفواكه، وأيضاً الفيتامينات مثل "سي"، و"ب"، و"د"، والزنك.

وأوضحت العسال، في مؤتمر صحفي عقد لإطلاق "الحملة"، أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بمصر، معظمه أدوية مصنعة محلياً، موضحة أن تلك الأدوية، ومن بينها المليون جرعة التي تبرعت بها إحدي شركات الأدوية، أثبتت كفاءة عالية في شفاء المرضى سواء قبل كورونا أو بعدها، موضحة أنها تنتج بجودة عالية، وتوفي باحتياجات السوق المحلية.

وأكدت نائب رئيس "اللجنة"، أننا نحتاج كميات كبيرة جداً من الأدوية والمستلزمات الطبية في إطار جهود مكافحة الفيروس، وأن إنتاج تلك الأدوية محلياً، والتبرع بكميات منها لصالح الدولة يدعم جهود مكافحة انتشار الفيروس.

ووصفت تبرع الشركة بأنه نموذج للمسئولية المجتمعية للشركات المصرية الوطنية، خاصة أن تلك العلاجات لها دور كبير في تعزيز مناعة كلاً من الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل من أطباء وتمريض وأطقم فنية معاونة، أو مرضى كورونا الذين تستوجب حالتهم تعزيز المناعة.

من جهته، أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، أن علاج فيروس كورونا يعتمد في المقام الأول على المناعة، ما يستدعي العمل على تعزيزها حتى تكون حائط صد قوي في مواجهة الفيروس.

وأضاف "الحداد"، خلال مشاركته في "المؤتمر"، أنه ينبغي اعتماد الإنسان على نظام غذائي صحي يقوم على الخضراوات والفواكه، مع الاهتمام بالبروتين الحيواني باعتباره مسئول عن تكوين الأجسام المضادة ومناعة الجسم، بالإضافة للاعتماد على الفيتامينات المفيدة لتقوية المناعة عبر مصادر طبيعية أو عبر المكملات الغذائية مثل فيتامينات "C"،"D"،"B"،"الزنك".

وأوضح الحداد أن الرياضة تنشط الدورة الدموية في الجسم، وتحفز كفاءة الجهاز المناعي، كما يجب الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه سواء كان سلبي أو إيجابي لأنه يضعف المناعة، وكذلك يجب الابتعاد عن القلق والخوف والتوتر والحالة النفسية السيئة، مع الحرص على الراحة التامة، وعدم الخروج في حال الإصابة بارتفاع درجة الحرارة.

من جهته، أكد الدكتور إبرام وجيه، مدير تسويق بالشركة إحدى شركات الأدوية الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، العاملة في أكثر من 40 دولة، أن شركته ستضخ كميات كبيرة متتالية من الفيتامينات والمقويات في الأسواق لتعزيز مناعة المصريين في مواجهة الفيروس، وبدأت فعلاً بضخ ٢٥٠ ألف عبوة بالصيدليات من مستحضر "كارنيفيتا فورت"، بالإضافة للمليون جرعة دوائية من ذات المستحضر التي تم التبرع بها لصالح جيش مصر الأبيض في مستشفيات العزل، والمرضى المعزولين منزلياً، وهو العقار الذي يحتوي على "الزنك" و"الكارنتين"، مما يقوى المناعة، ويمنع الموت المبكر لخلاياها.

وأضاف "وجيه"، خلال مشاركته في المؤتمر، أن الشركة سبق وأن تبرعت بمليون جرعة دوائية من فيتامين د، "أوسوفورتين"، مشدداً على حرص شركته على دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن ثم تبرعت بأكثر من مرة بجرعات دوائية وعلاجية كبيرة.