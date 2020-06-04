محافظ الغربية: توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات العزل

أكد طارق رحمي محافظ الغربية مواصلة اللجنة العليا المشكلة لمتابعة المستشفيات، جولاتها الميدانية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية في مستشفيات العزل المخصصة لتشخيص حالات "كورونا".

وشدد المحافظ على انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية في كافة مستشفيات العزل وعددها 16.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعضو اللجنة المشكلة للمتابعة، خلال زيارته اليوم لمستشفي المنشاوي العام، دعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس، في ضوء تكليفات رئيس الوزراء بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى عزل.

وكان المحافظ، قد قرر تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على اللجان الفرعية المشكلة في كل وحدة محلية للمراكز والمدن للمرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية وكيل وزارة الصحة بالغربية.