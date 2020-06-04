 المستشفيات الجامعية: نسبة الإصابة بكورونا بين الذكور أعلى من الإناث - بوابة الشروق
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المستشفيات الجامعية: نسبة الإصابة بكورونا بين الذكور أعلى من الإناث

نور رشوان
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 2:21 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 2:21 م

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن «نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور في مصر أعلى بكثير من نسبة الإصابة بين الإناث».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن «الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في مصر، تتراوح من سن 49 إلى 59 عامًا».
وناشد المواطنين باتباع التعليمات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، مشيرًا إلى أنه «يجب أن نتعامل مع الآخرين على أنهم مصابين، وأن نعامل الآخرين أيضًا على أننا مصابين».
وأوضح أنه «لا يتم السماح بالدخول إلى مستشفيات العزل إلا بعد التأكد من وجود إصابة بكورونا عن طريق إجراء المسحات»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن السماح بدخول مشتبه بإصابته إلا بعد التأكد.


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