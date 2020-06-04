ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

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ألقت أجهزة الأمن بسوهاج، القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما سلاح ناري.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، تكوين عاطلَين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة مُتخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع وعثر بحوزتهما على 7 دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.