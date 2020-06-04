عضو بـ«صحة النواب»: تم تعديل قانون الطوارئ لإخضاع المستشفيات الخاصة تحت إشراف «الدولة»

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم تعديل قانون الطوارئ لإضافة مواد كثيرة، منها مادة تنص على إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة للعمل بكل طاقتها لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لأمراض محددة تحت الإشراف الكامل للجهة التي يحددها رئيس الجمهورية.

أضف «مرشد»، في مداخلة ببرنامج «التاسعة»، مساء الأربعاء: «القطاع الخاص لا يمكنه التنصل عن مسؤوليته، فـ 73% من الإنفاق الطبي من جيب المريض للقطاع الخاص، أعتقد القطاع الخاص وأنا شريك في مستشفى فبنكسب الحمد لله، واحنا بنتكلم في دولة قوانين».

تابع: «والمادة الثانية تنص على إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل بالخضوع تحت الإشراف الكامل للجهة التي يحددها رئيس الجمهورية».

وأشار إلى أن القانون يعني خضوع المستشفيات في حالة الطوارئ لسلطات الدولة، ولأي جهة يحددها رئيس الجمهورية.