روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان تبحث التحضيرات للمفاوضات المباشرة بين الأطراف الأفغانية

بحث ممثلون عن روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان، التحضيرات للمفاوضات المباشرة بين الأطراف الأفغانية، وأشاروا إلى التقدم في مسألة تبادل الأسرى في أفغانستان بين الحكومة وحركة طالبان.

وجاء في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الرسمي اليوم الخميس: "خلال المحادثة، لاحظت الأطراف التقدم في مسألة تبادل الأسرى بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وناقشت التحضيرات للمفاوضات المباشرة بين الأطراف الأفغانية، وتم إيلاء اهتمام خاص لموضوع ضم مشاركين جدد إلى صيغة الترويكا الموسعة، واتفقت الأطراف على مواصلة الاتصالات بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان".