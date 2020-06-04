قادة دوليون يتعهدون بضخ المليارات لتمويل جهود تطوير اللقاحات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد قادة دول كبرى في العالم بضخ مليارات الدولارات خلال مؤتمر لجمع تمويلات لبرامج تطوير لقاحات، بهدف مساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم.

وبينما ينصب تركيز العالم على جائحة كوفيد-19، تهدف قمة تحالف اللقاحات أو "تحالف جافي" إلى جمع 4ر7 مليار دولار على الأقل للوقاية أيضا من الشلل والتيفويد والحصبة وأمراض أخرى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يستضيف الحدث عبر تقنية الفيديو، إن بلاده سوف تتبرع بمبلغ 65ر1 مليار جنيه إسترليني (08ر2 مليار دولار) للبرنامج على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ووعدت ألمانيا وفرنسا بدفع 600 مليون يورو (679 مليون دولار) لكل منهما، بينما شملت تعهدات كبيرة أخرى مبلغ 600 مليون دولار من قبل كندا و300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و300 مليون دولار من اليابان.

وقال جونسون في كلمته الافتتاحية: "دعونا نعزز هذا التحالف المنقذ للحياة، ونفتتح حقبة جديدة للتعاون الصحي العالمي، الذي اعتقد أنه الآن المهمة المشتركة الأكثر أهمية في حياتنا".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن اللقاحات "كانت أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ، حيث أنقذت عشرات الملايين من الأرواح كل عام".

ودعا جوتيريش القادة للتعاون من أجل تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 باعتباره مصلا "للصالح العام العالمي ومصلا للمواطنين".