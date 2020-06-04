العراق: تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة شفاء بواسط

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من مناطق المحافظة.

وقال رئيس خلية الأزمة محافظ واسط محمد جميل المياحي -للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- "أعلنت مختبرات الصحة نتائج الفحص لمخالطين لمصابين سابقين، وقد أعلن عن وجود 31 نتيجة إيجابية مصابة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وصرح المياحي بمغادرة 12 مصابا المستشفى بعد تعافيهم تماما من المرض، موضحا أن خلية الأزمة شددت من إجراءات الوقاية للمواطنين عبر محاسبة المخالفين للتعليمات الصحية وفرض غرامات مالية على أصحاب المركبات الذين يمتنعون عن استخدام الكمامات".