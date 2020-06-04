تايلاند تدرس إعادة فتح الحانات وأماكن عمل أخرى يزيد بها خطر كورونا

قال مسؤولون إن الحكومة التايلاندية سوف تدرس إعادة فتح أماكن عمل تعتبر عالية المخاطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الحانات وبيوت الدعارة.

وذكر تاويسيلب ويتسانويوتن، المتحدث باسم مركز مكافحة انتشار الفيروس، اليوم الخميس أن المسؤولين سوف يناقشون مع أصحاب الأعمال الإجراءات التي يمكن تنفيذها للحماية من الفيروس.

وقال: "بالنسبة لأماكن العمل التي تعتبر خطيرة للغاية مثل الحانات ونوادي الكاريوكي وبيوت الدعارة، فإن الأمر حساس للغاية، وعندما نتناقش بشأنها سيتعين علينا بحث الكثير من الأبعاد".

وخففت الحكومة تدريجياً من التدابير المتخذة للحماية من الفيروس، وبدأت السماح للأشخاص بالذهاب مجددا إلى مراكز التسوق والمطاعم الشهر الماضي، الذي شهد تسجيل أقل من 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يومين في معظم الأيام.

وشهد شاطئ بانجسين، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق بانكوك، زحاما شديدا أمس الأربعاء، وهو عطلة عامة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة.

ولا تزال شواطئ أخرى في جنوب البلاد مغلقة.

وسجلت تايلاند حتى اليوم 3101 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع 58 حالة وفاة.