طرابزون سبور التركي يستأنف ضد قرار إيقافه أوروبيا

ذكر نادي طرابزون سبور، متصدر الدوري التركي لكرة القدم، إن سيستأنف بشأن العقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية، في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).

وذكر الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء أن طرابزون سبور سيتم استبعاده من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في 2020 / 2021 أو 2021 / 2022، إذا تأهل، بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن طرابزون سبور توصل لتسوية مع الاتحاد الأوربي في 2016 بشأن المشاكل المالية ولكن بعد ذلك أعتبر أن النادي أنفق أكثر مما اكتسبه في 2019 وهو ما أدى لفرض العقوبة.

وذكر النادي في بيان :"بينما نحترم القرار، نود أن نؤكد بشكل خاص أننا لم نوافق على القرار من خلال تقييمنا مع محاميي النادي".

وذكر النادي أنه سيقدم الاستئناف لكاس خلال عشرة أيام.

ويتصدر طرابزون سبور الدوري التركي بفارق الأهداف أمام باشاك شهير مع تبقي ثماني جولات. ومن المقرر أن يستأنف الموسم يوم 12 يونيو الجاري بعد فترة التوقف الإضطرارية بسبب فيروس كورونا.