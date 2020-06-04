التموين: عقوبة عدم ارتداء الكمامة داخل المحال تصل إلى غلق المتجر

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن ارتداء الكمامة إجباريًا على جميع المحال التجارية، التي يستلزم دخول المواطنين إليها، مشيرًا إلى أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق صاحب المتجر والمواطن.

وأضاف «حسام الدين» في مداخلة عبر سكايب مع برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن عقوبة مخالفة قرار ارتداء الكمامة داخل المحال التجارية تصل إلى الغرامة المالية بقيمة 4000 جنيه للمواطن والتاجر نفسه، منوهًا بأن العقوبة تصل لغلق المحل التجاري.

وذكر أنه حال ذهاب المواطن إلى المتجر دون ارتداء الكمامة، فإن القانون يلزم صاحب المتجر على بيع الكمامة له بسعر الجملة قبل الدخول، مضيفًا أنه في حال بيع الكمامة للمواطن بسعر أعلى من المحدد يتم تحويل صاحب المتجر لنيابة أمن الدولة حسب القانون.

وأوضح أن المخالفات يتم رصدها من خلال حملات الجهاز الرقابي على الأسواق والمحال، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمحليات ومباحث التموين، ذاكرًا أن الجهاز الرقابي يضم 4600 مفتش رقابي يتحركون يوميًا خلال 1200 حملة تجوب الأسواق، للرقابة على قطاعات التموين والتجارة الداخلية، ورصد محاضر المخالفات.