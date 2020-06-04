البرلمان النمساوي يبدأ التحقيق في فضيحة «إيبيزا» لكشف الفساد

بدأت لجنة برلمانية تحقيقا بشأن فساد مشتبه به يتعلق بتمويل أحزاب اليمين النمساوية اليوم الخميس، بعد مضي نحو عام على مقطع فيديو عما عرف باسم "فضيحة إيبيزا" التي تسببت في أنهاء ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" ومجلة "دير شبيجل" الألمانيتان قد نشرتا في مايو من العام الماضي مقتطفات من مقطع فيديو لهاينز كريستيان شتراخه، وهو زعيم حزب يميني متطرف، وهو يناقش صفقات إعلامية وأخرى تتعلق بمشروعات بنية تحتية مع امرأة بدا أنها متبرعة روسية ثرية، وذلك في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

كما قال إن هناك تبرعات سياسية جاءت من متعهدين معروفين في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المراهنات وصناعة الأسلحة.

وأثارت التحقيقات اللاحقة التي أجراها ممثلو الادعاء العام ومصادرة هاتف شتراخه المحمول أسئلة إضافية حول تعيينات سياسية في شركات مملوكة جزئيا للدولة، وحول المحاولات المحتملة لصياغة قوانين جديدة وفقا لرغبات الجهات المانحة.

وقال النائب يان كرينر، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، في بداية التحقيق البرلماني المقرر أن يشمل 42 يوما من جلسات الاستماع: "كانت هناك طلبات، وقد تمت تلبية الطلبات، وتم دفع التبرعات".

وقالت ستيفاني كريسبر، من حزب نيوس الليبرالي: "علينا إنهاء المحسوبية الفاسدة في هذا البلد".

ولم تحصل الشرطة على الفيديو الكامل، الذي يصل إلى ساعات، والذي تم تصويره داخل فيلا بجزيرة إيبيزا، إلا في أبريل الماضي، ولكن لا يزال يتعين على ممثلي الادعاء مراجعة المادة قبل إحالتها إلى البرلمان.

وأدت فضيحة إيبيزا المدوية إلى انهيار التحالف بين التيار المحافظ بقيادة المستشار سباستيان كورتس، وحزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة شتراخه.

وانضم حزب الخضر بعد ذلك إلى حكومة جديدة باعتباره الحزب الأصغر للمحافظين.

لكن نينا توماسلي عضوة البرلمان من حزب الخضر تعهدت اليوم الخميس بأن حزبها يسعى إلى الكشف عن "الفساد وصفقات التعيين السياسي وشراء القانون" على الرغم من أنه الآن حزب حكومي.

وسيكون شتراخه، نائب المستشار السابق، والذي ظهر في الآونة الأخيرة كزعيم لحزب سياسي صغير، ضمن أول الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم اليوم الخميس.