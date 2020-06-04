تظاهرات مناهضة لعنف الشرطة الأمريكية أمام سفارة واشنطن في وارسو

تشهد الساحة المواجهة للسفارة الأمريكية لدى بولندا مظاهرة مناهضة لتصرفات الشرطة الأمريكية التي قتلت مواطنا أمريكيا من أصول أفريقية في مدينة مينيابولس، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأفاد مراسل الوكالة في وارسو بتجمهر عدة مئات من الأشخاص أمام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية في وارسو الخميس، من بينهم نشطاء المنظمات اليسارية والمناهضة للفاشية ومنظمات حقوق الإنسان. كثير منهم يرتدون ملابس سوداء.

ويطالب المتظاهرون بالتحقيق في تصرفات الشرطة الأمريكية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا أستطيع التنفس" و"مقاضاة الشرطة" و"أنا جورج فلويد" و"أوقفوا قتل أصحاب البشرة السوداء" و"حياة السود أهم شيء".

وذكر المراسل أن الشرطة المحلية لم تقم بالتدخل حتى الآن.

وتشهد عشرات المدن الأميركية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع على خلفية مصرع المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابولس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.