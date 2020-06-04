الإليزيه يعلن إقامة احتفال عسكري يحافظ على التباعد الاجتماعي في «يوم الباستيل»

أعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم هذا العام إقامة احتفال عسكري يحافظ على التباعد الاجتماعي، ليحل محل عروض يوم الباستيل التقليدية في شارع الشانزليزيه بباريس.

وقال الاليزيه إن هناك نحو 2000 من الجنود والمشاركين الآخرين، الذين سيشاركون في فعاليات الحدث المقرر في 14 من تموز/يوليو المقبل، في ساحة كونكورد، كما سيتمكن 2500 ضيف من الحضور، مع التزامهم بقواعد التباعد.

وسوف يستمر التحليق الجوي التقليدي الخاص بالقوات الجوية أثناء الحدث، كما سيتم تكريم دور كل من الاطقم العسكرية والطبية في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أثناء الاحتفال.

ويشار إلى أن العرض السنوي، الذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية لاقتحام سجن الباستيل أثناء الثورة الفرنسية في عام 1789 المناهضة للملكية، هو حدث استعراض للجيش الفرنسي وأداة دبلوماسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط، استغل أول عرض يشهده كرئيس في احتفالات يوم الباستيل عام 2017، لجذب ود الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وذلك على الرغم من وجود اختلافات السياسية بينه وبين الزعيم الأمريكي الشعبوي.