اقتراض الملايين وسيلة توتنهام لتعويض خسائر كورونا

ما زلت أندية كرة القدم على مستوى العالم، تحاول تخفيف حدة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن توتنهام اقترض 175 مليون جنيه استرليني من بنك إنجلترا للمساعدة في تخفيف بعض الضغوط المالية المفروضة على النادي بسبب الجائحة الحالية.

وأضافت الشبكة أن المتوقع خسارة السبيرز 200 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات حتى يونيو 2021 بسبب الوباء، الذي حرمه من اللعب على ملعبه الجديد.

وقال دانيل ليفي رئيس النادي في تصريحات نقلتها الشبكة: "نحن دائما ندير هذا النادي على أساس تجاري مكتفي ذاتيا، لقد قلت في وقت مبكر من 18 مارس أنه في كل 20 سنة قضيتها في النادي، كانت هناك العديد من العقبات على طول الطريق ولكن لم يكن هناك أي شيء بهذا الحجم، فيروس كورونا هو الأخطر على الإطلاق".

وأضاف: "من الضروري أن نعمل جميعًا الآن معًا، العلماء والتقنيين والحكومة لإيجاد طريقة آمنة لإعادة المشجعين إلى الملاعب الرياضية والترفيهية".