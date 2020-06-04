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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 8071 حالة، بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 164 ألفا و 270 حالة، بعد تسجيل 3574 حالة إصابة جديدة.

ويأتي الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات بعد قيام البلاد بتخفيف القيود التي كانت فرضتها لمنع تفشي الفيروس.

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين ارتفع إلى 127 ألفا و485، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

في غضون ذلك، حث الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن "امتثال المواطنين خلال الأسابيع الماضية إلى البروتوكولات والتعليمات الصادرة عن المسؤولين المعنيين بمكافحة فيروس كورونا في البلاد، شكل تجربة ناجحة ومطلوبة في سياق الحد من انتشار هذا المرض".

وناشد مواطنيه إلى "الأخذ بعين الاعتبار تحذيرات وزارة الصحة من عودة موجة جديدة لتفشي الفيروس في حال عدم الاكتراث بالتعليمات الوقائية".