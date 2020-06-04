تعليم الجيزة: الانتهاء من تجهيز 55 استراحة للمشاركين في الثانوية العامة والدبلومات الفنية

قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إنه تم الانتهاء من تجهيز وتعقيم الاستراحات المجهزة لأعمال اختبارات الشهادة الثانويه العامة والدبلومات الفنية.

وشدد حجازى، في تصريحات صحفية اليوم، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات ، وأشار إلي أنه تم تخصيص ٥٥ استراحة على مستوى الجيزة بعدد ٢٠ ادارة تعليمية، مقسمة إلى 30 استراحة مخصصة للرجال، ٢٥ استراحة للسيدات ، ومخصص لها اجمالى ١٤١١ سرير وكاملة التجهيزات.

وأضاف أنه تم توفير عاملين لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم وتوفير كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة ، موضحا أنه تم مضاعفة اعداد الاستراحات عن السنوات السابقة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وتابع حجازى لجان التقدير ، لافتا انه تم تجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم و التطهير مستمر بهم وتوفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد برتوكول مع وزارة الداخليه لتأمين مقار اللجان والتقدير.