نافيستار الأمريكية للشاحنات تسجل خسائر للربع الثاني

أعلنت شركة نافيستار الأمريكية للشاحنات اليوم الخميس، تسجيل خسائر في ثاني ربع من السنة المالية الحالية.

وأوضحت الشركة، التي تمتلك فيها شركة تراتون التابعة لفولكس فاجن حصة بنحو 17%، أنها سجلت صافي خسائر بقيمة 38 مليون دولار في الفترة بين مطلع فبراير حتى نهاية أبريل الماضيين.

وجاءت هذه الخسائر أقل من خسائر الشركة في نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت خسائرها آنذاك 48 مليون دولار، وعزت الشركة تلك الخسائر بالدرجة الأولى إلى التعويضات التي دفعتها لتسوية نزاع قضائية بسبب أنظمة عوادم معيبة.

وأثرت جائحة كورونا بشكل ملحوظ على إيرادات الشركة في الفترة المشار إليها، حيث تراجعت بنسبة 36% إلى 9ر1 مليار دولار.

من جانبه، قال فالتر بورست، المدير المالي للشركة، عن الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة :" نركز على الحفاظ على الموارد المالية والتقشف ، لكن ليس على حساب مستقبلنا".

كانت الشركة أعلنت خطتها التقشفية في أبريل الماضي، وتسعى الشركة من خلال هذه الخطة إلى توفير تكاليف بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار في السنة.

تجدر الإشارة إلى أن اندرياس رينشلر، عضو مجلس إدارة فولكس فاجن المسؤول عن قطاع الشاحنات التجارية، عرض في نهاية يناير الماضي دفع 35 دولارا لكل سهم للاستحواذ على الحصة الباقية في نافيستار.

وجاء استحواذ تراتون على حصة في نافيستار في سبتمبر 2016 من أجل أن يجد قطاع الشاحنات في فولكس فاجن موضع قدم له في سوق الشاحنات المهم في أمريكا الشمالية وحتى لا تترك الساحة لمنافستها دايملر منفردة.

ومنذ ذلك التاريخ، تثور تكهنات حول احتمال استحواذ فولكس فاجن على الشركة الأمريكية بالكامل.

وكان فرانك فيتر، المدير المالي لفولكس فاجن أعلن في أبريل الماضي تمسك شركته بعرضها المقدم للاستحواذ على الشركة الأمريكية.