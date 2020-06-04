أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية، والتي شملت تعيين اللواء عبد الفتاح حمدي تمام عطية سكرتير عام الإسكندرية، واللواء خالد جمعة عبد الرحمن عطية سكرتير عام مساعد الإسكندرية.

وضمت حركة المحليات تعيين عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشملت الحركة؛ جيهان عبد الحميد محمد مسعود، رئيس حي المنتزة أول، وضياء الدين عبد الحميد قطب رئيس حي المنتزه ثان، ومحارب موسى عبد الرحمن رئيس حي شرق، وعلاء محمد علي يوسف رئيس حي وسط، ومحمود شحاته محمود بريك رئيس حي الجمرك، وسحر شعبان حنفي محمود رئيس حي غرب، وحسام عبد السلام محمد الشيخ رئيس حي العامرية أول، وحسن عبد النبي عبد المنعم الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب.

الجدير بالذكر أن حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية تتضمن حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتيرًا عامًا و 7 سكرتيرات عام مساعد، و141 رئيس مركز ومدينة وحي ( 89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي، و5 ندب بديوان عام المحافظة ).

كما تضم أيضاً تعيين 60 قيادة ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.