موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 784.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء الخميس، أشار مدير الصحة إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39.

ولفت إلى تسجيل ثماني حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 65.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 380 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.