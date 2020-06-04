مسؤولة بيئية روسية: النظام البيئي يحتاج عقدا ليتعافى من تسرب زيت الديزل الأخير

صرحت مسؤولة بيئية روسية رفيعة المستوى اليوم الخميس بأن النظام البيئي في أقصى شمال البلاد سيحتاج إلى عقد على الأقل للتعافي من تبعات تسرب زيت الديزل الذي وقع مؤخرا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائبة وزير البيئة يلينا بانوفا القول :"أعتقد أن الأمر سيستغرق الكثير من السنوات حتى يتعافى النظام البيئي، ربما حتى عشر سنوات على الأقل. الضرر كبير إلى حد ما".

وتلوثت الممرات المائية بالقرب من مدينة نوريلسك في القطب الشمالي بسرعة من جراء تسرب أكثر من 20 ألف طن من وقود الديزل الأسبوع الماضي مع تصدع خزان وقود في محطة للطاقة الحرارية.

ووفقا للجهة الرئيسية المشغلة للوحدة، وهي شركة تعدين "نوريلسك نيكل"، فإنه يعتقد أن ذوبان التربة المتجمدة وسط درجات حرارة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية تسبب في انهيار هيكل كان يدعم الخزان.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة طوارئ، ووجه الموارد الاتحادية لجهود التنظيف. واتهم بوتين المسؤولين المحليين بعدم الكفاءة في التعامل مع الكارثة.

ووفقا لتقديرات حكومية، نقلتها وسائل الإعلام، فإن نحو ستة آلاف طن من الديزل تسربت إلى الأرض، بينما انتهى الأمر بـ 15 ألفا أخرى في الممرات المائية القريبة.